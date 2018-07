"Hervorragende Einrichtung"

Gut eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich ist jetzt mit einem Festbankett die neue THW-Unterkunft übergeben worden. "Auferstanden aus Ruinen" griff der Leiter der THW-Regionalstelle Mannheim, Markus Jaugitz, eine Textzeile der DDR-Hymne auf. Ähnliches gelte für das THW-Domizil, denn die Unterbringung sei in den letzten Jahrzehnten mitunter abenteuerlich gewesen.

OB-Stellvertreter Peter Hesch würdigte das THW als "hervorragende Einrichtung zum Schutze der Stadt". Für sie beginne nun ein neues Zeitalter mit optimaler Infrastruktur. Zu den Gratulanten gehörten auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg (FDP), der Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte (CDU) sowie sein Kollege Hermino Katzenstein und der frühere Landtagsabgeordnete Thomas Funk. Unisono wurde die ehrenamtliche Arbeit der THW-Aktiven als unbezahlbar bezeichnet. Deren Arbeit würdigte auch Stadtbrandmeister Michael Hess, da das THW nach Einsätzen der Feuerwehr regelmäßig deren Aktionsfähigkeit wieder herstelle.

Es folgte eine kurze Beschreibung der neuen Unterkunft durch Ulrike Vogel vom staatliches Hochbauamt Heidelberg. Ihr zufolge sei dies nach Ladenburg und Neckargemünd bereits die dritte große Übergabe in diesem Jahr. "Der Kostenrahmen von 1,9 Millionen Euro konnte eingehalten werden", verkündete sie und betonte, dass sogar ein "Stairway to Heaven" genanntes Kunstwerk von Matthias Dämpfle (Freiburg) für den Treppenaufgang angeschafft werden konnte.

"Hoffentlich sehen bald alle Unterkünfte von der bundesweit 667 Ortsverbänden so gut aus", wünschte sich Lutz Leide von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und entschuldigte sich dafür, dass die nun erfolgte Schlüsselübergabe an den Ortsbeauftragten Olaf Balzer eigentlich schon einige Jahre früher geplant gewesen sei. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes habe Spatenstich und Baubeginn verzögert. Doch im Grunde, so der Festredner und Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Albrecht Brömme, anschließend, sei die Errichtung der nun übergebenen Unterkunft bereits 1978 beantragt worden. Umso dankbarer zeigte sich der Ortsbeauftragte Olaf Balzer. "Wir werden diese Gebäude mit Leben erfüllen", sicherte er der Festgesellschaft zu und bedankte sich bei ihnen mit Geschenken für die während der Bau- bzw. Umzugsphase geleistete Arbeit. Auch die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), von der die Gastgeber während des Festbanketts unterstützt wurden, vergaß er nicht. (abc)