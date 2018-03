Köln (dpa) - Das Computerspiel «The Surge» hat in Köln den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie «Bestes Deutsches Spiel» erhalten. Hinter dem Action-Spiel steht das Frankfurter Studio Deck13 Interactive, das insgesamt in drei Kategorien ausgezeichnet wurde. Den Innovationspreis sowie die Auszeichnung für die «Beste Story» erhielt das Spiel «Orwell» von Osmotic Studios. Der Entwicklerpreis wurde in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben.