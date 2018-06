Anreise: Per Charter von diversen Flughäfen nach Kavala (Festland). Von dort Transfer zur Fähre nach Thassos (Überfahrt ca. 40 Minuten)

Unterkünfte: In der Hauptstadt Limenas A for Art Boutique-Hotel ab 634 Euro/Woche PP/DZ; in Potos Alexandra Beach ab 572 Euro (bei Attika-Reisen)

Mietwagen: Alle großen Verleiher. Bei Enterprise ab 26 Euro/Tag. Sprit aktuell 1,55 Euro/Liter.

Reiseführer: Wie immer bei Griechenland ist auch der Band "Thassos & Samothraki" aus dem Michael Müller Verlag erste Wahl. ISBN 978-3-95654-459-0 für 16,90 Euro

Ausflüge: Jeep-Safari: mehrmals wöchentlich 69 Euro; Segeltörn: 5 Stunden 65 Euro; Seekajaktouren 48-70 Euro; Kräuterwanderung 27 Euro

Weitere Infos bei der Griechische Zentrale für Fremdenverkehr unter 069.2578270, www.visitnorthgreece.com, www.thassos-island.de oder www.attika.de