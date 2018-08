Eine Kinderwunschbehandlung geht ins Geld. Für eine Insemination etwa fallen mehrere hundert Euro an - je nachdem, ob eine Hormoneinnahme notwendig ist oder nicht. Eine künstliche Befruchtung kann je nach Verfahren mehrere tausend Euro pro Zyklus kosten. Meist sind mehrere Versuche notwendig.

Die gute Nachricht ist: Bei gesetzlich Versicherten übernimmt die Kasse die Hälfte der Kosten. Voraussetzung ist allerdings, dass das Paar verheiratet ist. Die Frau muss zwischen 25 und 40 Jahre alt sein, der Mann zwischen 25 und 50 Jahre alt. Außerdem muss die Behandlung als medizinisch notwendig eingestuft worden sein.

Sind die Kriterien erfüllt, beteiligt sich die Kasse an bis zu acht Inseminationsversuchen ohne Hormonbehandlung, an drei Zyklen mit Hormonbehandlung sowie an drei Zyklen einer künstlichen Befruchtung. Manche Kassen gewähren darüber hinaus Zuschüsse. Das Familienministerium und die Bundesländer stellen zusätzlich Hilfen zur Verfügung. Ob es eine finanzielle Unterstützung für sie gibt, finden Paare auf der Webseite www.informationsportal-kinderwunsch.de heraus.