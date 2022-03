Ein Wasserschaden hat in der Nacht zum Donnerstag die Telefonanlage im Rathaus in Stuttgart vorübergehend außer Betrieb gesetzt. Durch einen Rohrbruch seien größere Mengen Wasser in die Untergeschosse gelangt, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Das Rathaus habe aber ab 7.00 Uhr auch wieder angerufen werden können. "Zu keiner Zeit war der Notruf 112 von dem Ausfall betroffen", betonte ein Sprecher der Feuerwehr.