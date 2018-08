Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen läuft ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. «Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen», teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Geräumt würden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3. Details teilten die Beamten zunächst nicht mit: «Weitere Informationen folgen.» Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte die Räumung und den Boardingstopp. Das Boarding sei gegen 11.30 eingestellt worden, sagte eine Sprecherin.