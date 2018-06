Von Hartmut Scherzer

Vatutinka. Ilkay Gündogan schießt das erste Tor. Julian Draxler hat sich leicht wehgetan. Antonio Rüdiger tritt Mario Gomez um. Mesut Özil trainiert voll mit. Sami Khedira verlässt das Training wegen Rückenproblemen. Die Sonne scheint. Es ist das erste öffentliche Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Tag nach der Ankunft in Vatutinki und vier Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Mexiko in Moskau.

Joachim Löw ist mit der "sehr guten Trainingsanlage" zufrieden. Der Rasen sei noch ein paar Millimeter zu hoch und stumpf. Deswegen sei Draxler hängen geblieben. Die zwei, drei Tage zu Hause seien wichtig gewesen, um "neue Energie zu schöpfen". Der "Teamspirit" sei da, aber noch nicht die Dynamik.

Was das leidige Dauerthema Özil/Gündogan betrifft, sagte der Bundestrainer: "Meine Aufgabe ist es, beide Spieler so weit in Form zu bringen, dass sie für unsere Mannschaft gut vorbereitet sind." Die Reise nach Russland, so Löws Eindruck, habe ihnen geholfen, "im Kopf den Schalter umzulegen".

Laut Fifa-Anordnung sind die 32 Mannschaften zu einem öffentlichen Training verpflichtet. Jedes Team will diese Vorgabe so schnell wie möglich hinter sich bringen. Es ging alles hochoffiziell zu. Sicherheitskontrollen pingeliger als auf dem Rhein-Main-Flughafen. Tickets mit dem offiziellen Logo Russia 2018 - als würde es bereits ums Endspiel gehen - wurden mit aufgedrucktem Sector, Row, Seat für die kleine Tribüne mit vier Sitzreihen verteilt. "Team Germany has the pleasure of inviting you to the Open-to-public training session..." stand auf den kostenlosen Eintrittskarten.

Also sahen Medien (an die 100 TV-Kameras, Fotografen-Stative) und knapp 1000 Fans gestern 70 Minuten lang zu, wie Joachim Löw vormittags auf dem Gelände von ZSKA Moskau - eine halbe Stunde Autofahrt vom Quartier Hotel Spa in Vatutinki entfernt - seine 23 Spieler im Wechsel auf drei Stationen Koordinationsübungen, Passspiel und das Uralt-Fünf-gegen-Zwei trainieren ließ. Eine höchst seltene Gelegenheit. Denn das für die Olympischen Spiele 1980 erbaute Trainingszentrum ist mit unüberschaubaren blauen Wellblechwänden "eingemauert".

Drei Siebener-Teams plus Torwart spielten anschließend auf halbem Platz im Wechsel gegeneinander, die blauen Leibchen gegen die magentafarbenen, während die dritte Gruppe in Grün am Rand zu Massensprints loslegte. Erkenntnisse, dass sich an der zu erwartenden Start- und Stammelf mit Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Werner etwas ändern könnte, gab es nicht.

Das komfortable und funktionsfähige DFB-Medienzentrum erinnert an ein modernes Kongress-Zentrum mit einer großzügigen Aula direkt neben den Arbeitssälen. Hier eröffneten DFB-Präsident Reinhard Grindel und Joachim Löw mit der ersten Pressekonferenz offiziell das Unternehmen erfolgreiche Titelverteidigung des Weltmeisters.

Grindel referierte über die Vergabe der WM 2026 nach USA, Kanada und Mexiko, wofür auch er gestimmt habe. Wichtigste Ansage Joachim Löws: "Die Mannschaft wird sich steigern. Ich bin optimistisch für unser erstes Spiel."

