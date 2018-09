Berlin (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben in Hamburg und Berlin für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer demonstriert. In Berlin-Mitte zog der Demonstrationszug unter dem Motto «Berlin zum sicheren Hafen für Flüchtlinge» zum Brandenburger Tor. In Hamburg zogen die Demonstranten von den Landungsbrücken zum Stadion des FC St. Pauli. Nötig seien sichere und legale Fluchtwege nach Europa sowie eine politische Lösung, damit alle europäischen Staaten ihrer Verantwortung bei der Aufnahme von Geflüchteten nachkämen, sagte die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs.