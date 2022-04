Hamburg (dpa) - Beim Kochen und Backen orientieren sich viele sicherlich an einem Rezept - aber auch an den Menschen, für die das Gericht gedacht ist. Wie scharf oder süß darf es sein? Wie leicht oder deftig? Und auch: Was soll die Wirkung sein? Wie kann ich den Bekochten eine Freude machen? Gerade in etwas holprigen Zeiten ist dieser Gedanke nicht zu unterschätzen.

Kürzlich entdeckte ich auf einer Social-Media-Plattform den Hashtag #DiehellenDinge. Unter ihm wurden viele beeindruckende Fotos gepostet: Urlaubseindrücke, schöne Momente, Gerichte, Backkreationen - alles sehr positiv und deshalb, metaphorisch betrachtet, auch "hell".

Bei der Zubereitung der Tarte habe ich an diesen Hashtag gedacht. Vielleicht backen Sie diese Tarte und haben ein paar wunderschöne Genussmomente. Die hellen Momente zählen.

Zutaten für eine Tarteform 24 cm:

Für den Mürbe- und Streuselteig: 250 g Dinkelmehl 630, 1 TL Backpulver-Reinweinstein, 70 g Roh-Rohrzucker, 1 EL Vanillezucker, 1 TL Zimt, 125 g Butter, 2 EL Sahne (30 Prozent Fett)

Für den Belag: 100 g Speisequark Magerstufe, 50 ml Sahne (30 Prozent Fett), 2 Eier, Mark einer 1/2 Vanilleschote, 50 g Roh-Rohrzucker, 1 geh. EL Mango-Aufstrich, 1 Apfel (Elstar, Braeburn oder Gala), 1 Glas Mango-Aufstrich ohne Stücke

Zubereitung:

1. Für den Mürbe- und Streuselteig alle Zutaten miteinander vermengen und zu einem glänzenden Kloß verkneten.

2. 3/5 des Teiges in der Tarteform verteilen mit einer Randhöhe von ca. 2 bis 3 cm.

3. Mit einer Gabel über den ganzen Boden verteilt Löcher in den Teig stechen.

4. Den Ofen auf 170 Grad Umluft vorheizen.

5. Die Tarte auf einem Gitterrost auf der mittleren Schiene ca. 10 Minuten backen, bis sie hellbraun und auch etwas keksig ist.

6. Den fertigen Mürbeteig nicht aus der Form nehmen. Bitte zur Seite stellen.

7. Den Apfel mit Schale vierteln, entkernen und jedes Viertel in ca. 3 bis 4 mm dicke Scheiben schneiden.

8. Für die Füllung alle anderen Zutaten - bis auf den Mango-Aufstrich - in einer Schüssel gut miteinander vermischen.

9. Den Tarteboden mit Mango-Aufstrich bestreichen.

10. Die Füllung in die Tarte geben.

11. Die Apfelstücke auf der Füllung verteilen.

12. Über die Äpfel und die Füllung über die ganze Tarte Kleckse des Mango-Aufstrichs ohne Stücke verteilen.

13. Den restlichen 2/5 Teig als Streusel über die gesamte Tarte geben.

14. Die Tarte auf einem Gitterrost auf der mittleren Schiene bei 180 Grad Umluft ca. 20 Minuten backen. Bitte orientieren Sie sich bei der Backzeit an der Bräune der Streusel (siehe Foto).

Mehr Rezepte unter https://www.herrgruenkocht.de