Unmittelbar vor der ersten großen Flugreisewelle hat der Flugzeugabfertiger Wisag einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen. Für die rund 550 Beschäftigten zweier Tochterfirmen am Frankfurter Flughafen wird die Regel-Arbeitszeit schrittweise und bei vollem Lohnausgleich auf 37,5 Stunden pro Woche gesenkt, wie beide Seiten am Mittwoch in Frankfurt berichteten. Die Gehälter sollen laut dem neuen Haustarif bis Ende 2024 über Sockelbeträge jährlich zwischen sechs und sieben Prozent steigen. Gleichzeitig wurden neue Flexibilitätsprämien und eine Öffnungsklausel bei Notlagen vereinbart. Die Beschäftigten hatten mehrfach mit Warnstreiks den Betrieb des Dienstleisters lahmgelegt.