Damaskus (dpa) - Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat den US-Verbündeten in Syrien mit Angriffen gedroht. Die erste Option im Umgang mit den Syrischen Demokratischen Kräften seien Verhandlungen, sagte Assad in einem Interview. Sollte ein friedliches Zusammenleben aller Syrer aber nicht möglich sein, «dann werden wir alle diese Gebiete (der SDF) mit Gewalt befreien». Die SDF werden von der Kurdenmiliz YPG dominiert und kontrollieren große Gebiete. Sie sind in dem Bürgerkriegsland der wichtigste Verbündete der US-geführten internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat.