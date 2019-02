Atlanta (dpa) - Im 53. Super Bowl treffen die New England Patriots in der kommenden Nacht auf die Los Angeles Rams. Die Patriots mit Superstar Tom Brady wollen ihren sechsten Triumph perfekt machen. Sie würden bei einem Sieg mit Rekordhalter Pittsburgh Steelers gleichziehen. Die Rams haben den Super Bowl erst einmal gewonnen und gehen auch wegen ihrer Unerfahrenheit als leichter Außenseiter in das Endspiel. In der Halbzeitshow tritt die Popband Maroon 5 auf. Der Super Bowl gilt als das größte Einzelsportevent der Welt.