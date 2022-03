Bei einem Unfall mit einem Traktor sind an der Weinstraße drei junge Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend in Edenkoben. "Auf dem Traktor saßen vier Personen auf Gartenstühlen", berichteten die Beamten. Der 23 Jahre alte Traktorfahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden.