Seoul (dpa) - Nach der Annäherung Nordkoreas schickt Südkoreas Präsident Moon Jae In zwei Sondergesandte nach Pjöngjang. Moons wichtigster Sicherheitsberater sowie der Geheimdienstchef würden morgen für zwei Tage nach Nordkorea reisen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Es wird erwartet, dass beide mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang auch über Wege zur Aufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA über das nordkoreanische Atomprogramm reden werden. Nordkorea hatte zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hohe Delegationen nach Südkorea entsandt.