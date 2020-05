Anreise: Zum Beispiel mit Turkish Airlines (via Istanbul), Egypt Air (vis Cairo), Emirates (via Dubai) oder Lufthansa (via Addis Adeba)

Unterkunft: Unweit des Hafens in Port Sudan liegt das westlich eingerichtete Basiri Plaza. Das Hotel ist die ideale Ausgangsbasis, um am Abend ins alkoholfreie Nachtleben an der Corniche einzutauchen, www.basiriplaza.com, info@basiriplaza.com; Ein gutes Mittelklassehotel in der staubigen Hauptstadt ist das Acropole Hotel. Sehr freundliches Personal. WiFi funktioniert perfekt.