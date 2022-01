Die "Luca"-App soll die Kontaktverfolgung digital machen und so Infektionsketten schneller unterbrechen. Foto: dpa

Heilbronn. (dpa/lsw) Die Polizei in Heilbronn hat sich im Dezember auf der Suche nach einem Dieb erkundigt, ob sie die Kontaktdaten der Luca-App nutzen kann. Das bestätigte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Der Landkreis habe das geprüft und gesagt, dass man aus rechtlichen Gründen nichts herausgeben könne.

Nach Angaben der Heilbronner Polizei handelte es sich bei dem Fall um einen Diebstahl in der Schmuckabteilung eines Einzelhandelsgeschäfts. Die Polizei habe aber keine Daten der Luca-App beim Landratsamt angefragt, betonte der Polizeisprecher. Eine Beamtin der Schutzpolizeidirektion habe kurz vor Weihnachten lediglich mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Heilbronn die "rechtlichen Möglichkeiten der Nutzung von Daten der Luca-App-Daten erörtert". Es habe sich aber nicht um eine konkrete Anfrage oder gar Anforderung von Daten gehandelt. Da man gleich festgestellt habe, dass die Nutzung rechtlich nicht möglich sei, habe sich die Anfrage mit dem kurzen Telefonat erledigt, sagte der Sprecher. Den Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Diebstahl habe man noch nicht ermitteln können.

Die Luca-App soll Restaurantbesitzern und Event-Veranstaltern helfen, die gesetzlich vorgeschriebene Erfassung der Kontakte der Besucher ohne Zettelwirtschaft zu erledigen. Die Anwendung ist seit Monaten Gegenstand einer öffentlichen Kontroverse.

Zuletzt entzündete sich die Kritik an einem Vorfall in Mainz. Dort hatte die Polizei gemeinsam mit dem Gesundheitsamt bei der Suche nach Zeugen eines tödlichen Sturzes in einer Gaststätte auf Daten aus der Luca-App zurückgegriffen. Danach hatten einzelne Politiker öffentlich dazu aufgerufen, die Luca-App von den mobilen Telefonen zu löschen, und die Bundesländer aufgefordert, auslaufende Verträge mit dem Anbieter nicht zu verlängern.