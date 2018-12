Zerstörte Existenz: Eine Frau sitzt bei den Trümmern ihres Kiosks in der Nähe des Strandes in Carita, nachdem ein Tsunami die Stadt getroffen hatte. Foto: Wahyu Wening/XinHua

Geschockt und erschöpft: Wahyudin, ein Überlebender des Tsunami sitzt in einer Notunterkunft. Foto: Achmad Ibrahim/AP

Einige der am heftigsten getroffenen Gegenden befinden sich in der Provinz Banten auf Java, wo es viele Strandunterkünfte für Touristen gibt. Foto: AP

Die Provinz Banten auf Java gehört zu den am heftigsten getroffenen Gegenden, alleine dort starben nach ersten Angaben mehr als 100 Menschen. Foto: AP

Menschen untersuchen die Schäden in einem verwüsteten Dorf. Foto: Fauzy Chaniago/AP

Indonesische Soldaten und Rettungskräfte suchen in einem Strand-Ressort nach Opfern. Foto: Achmad Ibrahim/AP

Eine Überlebende des Tsunamis in Sumur sitzt auf einem Haufen Schutt. Foto: Fauzy Chaniago/AP

Blick auf den Vulkan Anak Krakatau in der Sunda-Meerenge. Foto: Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia/AP

Trümmerfeld in Pandeglang. Foto: Veri Sanovri/XinHua

Jakarta (dpa) - Bei dem verheerenden Tsunami in Indonesien sind nach neuen Angaben mindestens 429 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1485 Menschen seien verletzt worden, 154 weitere würden noch vermisst, sagte ein Behördenvertreter.

Der Tsunami hatte am Samstagabend (Ortszeit) Küstengebiete der bei Urlaubern beliebten Inseln Java und Sumatra überschwemmt. Auslöser war nach offiziellen Angaben eine Eruption des in der Sundastraße rund 50 Kilometer von der Küste entfernten Vulkans Anak Krakatau. Die Erschütterung hatte demnach zu einem Erdrutsch geführt, der dann den Tsunami auslöste. Die Flutwelle traf insgesamt fünf Bezirke auf den beiden Inseln. Am schlimmsten verwüstet wurde der Bezirk Pandeglang im Westen von Java.

Unterdessen arbeiteten sich mehrere tausend Soldaten und Polizisten weiter mühsam durch verwüstete Dörfer der betroffenen Regionen vor. «Einige der Gebiete waren schwierig zu erreichen», sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho, am Montag. Dank des Einsatzes von schwerem Bergegerät seien sie zugänglich gemacht worden.

Schon am Montag waren Tausende Menschen wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. Viele hatten sich wegen Gerüchten über einen weiteren Tsunami in Notunterkünfte geflüchtet. Deutsche sind nach Angaben des Auswärtigen Amts vom Montag nicht unter den Opfern.