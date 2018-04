London (dpa) - Ein Gerichtsstreit über die Urheberschaft eines «Affen-Selfies» ist mit einem Vergleich beigelegt worden. Die Tierrechtsorganisation Peta einigte sich mit dem Naturfotografen David J. Slater außergerichtlich. Der Streit drehte sich um die Urheberrechte an «Affen-Selfies», die ein Makake in Indonesien aufgenommen hatte. Der Affe Naruto drückte 2011 auf den Auslöser von Slaters Kamera. Peta klagte im Namen des Affen auf die Rechte an den Bildern. Slater stiftet 25 Prozent seiner künftigen Einnahmen von den Selfie-Bildern gemeinnützigen Organisationen.