Frankfurt (dpa) - Können im wichtigsten deutschen Industriezweig Metall und Elektro größere Streiks noch verhindert werden? Darüber entscheidet am Freitag der Vorstand der IG Metall in Frankfurt. Am Donnerstag hat die Gewerkschaft in sämtlichen regionalen Tarifkommissionen über den Einsatz der neuartigen Tages-Warnstreiks beraten. Möglicherweise schon in der kommenden Woche könnten bei einem entsprechenden Beschluss des Gewerkschaftsvorstands bundesweit Betriebe für jeweils bis zu 24 Stunden bestreikt werden.