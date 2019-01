Frankfurt/Main (dpa) - Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen in den kommenden Jahren keine Streiks des Personals fürchten. Nach der Einigung mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist die Bahn auch mit den Lokführern der GDL einig geworden. Beide Seiten verständigten sich in Frankfurt/Main auf einen langfristigen Tarifvertrag bis Ende Februar 2021. Die rund 36 000 Beschäftigten des Fahrpersonals erhalten in zwei Tarifstufen zusammen 6,1 Prozent mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 1000 Euro.