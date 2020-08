Kremlkritiker Alexej Nawalny soll nach einer möglicher Vergiftung in Berlin behandelt werden. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Omsk (dpa) - Der Kreml stellt sich nach eigenen Angaben nicht gegen einen Transport des möglicherweise vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ins Ausland.

"Das ist ausschließlich eine medizinische Angelegenheit", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge.

"Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Formalitäten, die noch notwendig sind. Aber es gibt für niemanden irgendwelche Hindernisse. Das ist die Entscheidung des behandelnden Arztes."

Nawalny war laut seiner Sprecherin am Donnerstagmorgen mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus im russischen Omsk gebracht worden, nachdem er auf einem Flug von Sibirien nach Moskau das Bewusstsein verloren hatte. Die behandelnden Ärzte diagnostizierten eine Stoffwechselstörung und erklärten, er sei zurzeit nicht transportfähig. Nawalnys Team und auch seine Familie bestehen weiter auf einen Transport.

Nach Angaben von Nawalnys Team wurde in Nawalnys Körper ein vermutlich "tödliches Mittel" gefunden. Die Ärzte fanden nach eigenen Angaben aber kein Gift bei ihm.

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für eine bestmögliche medizinische Versorgung des möglicherweise vergifteten russischen Regimekritikers ein. "Die wichtigste Priorität ist natürlich, dass das Leben von Herrn Nawalny gerettet werden kann und dass er genesen kann", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Wir wünschen, dass ihm jede medizinische Hilfe, die ihn hoffentlich retten kann, auch zukommt."

Noch am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angeboten, dass Nawalny in deutschen Krankenhäusern behandelt werden könnte. Ein Spezialflugzeug, das ihn von Omsk nach Berlin zur Charité bringen soll, war am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet.

Aus dem Umfeld Nawalnys gebe es den Vorschlag, dass auch Ärzte seines Vertrauens einbezogen werden sollten, um zu klären, ob er transportfähig ist, sagte Seibert. "Das findet die Bundesregierung nachvollziehbar." Der schwere Verdacht einer Vergiftung stehe im Raum, so Seibert. "Die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden." Die Bundesregierung beobachte den Umgang in Russland mit Oppositionskräften sehr genau.

Nawalny ist einer der schärften Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch betonte, dass die Ärzte ursprünglich dem Transport nach Deutschland zugestimmt hätten. Erst im letzten Moment hätten sie dies nicht mehr erlaubt. "Diese Entscheidung wurde natürlich nicht von ihnen getroffen, sondern vom Kreml."

