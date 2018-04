Berlin (dpa) - Zahlreiche Nutzer des Messenger-Dienst WhatsApp mussten heute früh mit einer Störung kämpfen. Weltweit hätten User für etwa eine Stunde Schwierigkeiten mit der App gehabt, teilte das Unternehmen mit und entschuldigte sich für die Umstände. Das Problem sei inzwischen behoben worden Den Grund für die Störung nannte WhatsApp nicht. Betroffen waren Nutzer vor allem in West- und Mitteleuropa sowie Regionen in Südostasien. Auch in Deutschland kam es zu Störungen.