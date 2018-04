«Ob er zum Rückrundenauftakt dabei ist, kann ich noch nicht sagen», ließ BVB-Trainer Peter Stöger die «Bild»-Zeitung wissen. Der Coach des Bundesligisten hofft zwar auf eine rasche Rückkehr des Mittelfeldspielers, der wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk zuletzt wochenlang pausieren musste. Stöger will aber keinen «unnötigen Druck» aufbauen.

Götze hatte sich im Winter-Urlaub in Dubai mit Fitness-Einheiten für seine Rückkehr ins Training gerüstet. Mit den Dortmundern startet der 25-Jährige am Mittwoch im Trainingslager in Marbella in die Vorbereitung auf die zweite Halbserie. «Mario ist mit seiner Qualität und Persönlichkeit ein wichtiger Faktor», sagte Stöger.