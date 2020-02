Stimmen

Branislav Ignjatovic, Trainer MLP Academics Heidelberg: "Wir wussten lange nicht, ob Phillipp Heyden spielen kann. Das war alles schwierig, aber wir hatten einen klaren Plan, den wir in der ersten Halbzeit gut umgesetzt haben. Nach der Pause geht die Leichtigkeit verloren, weil wir ein paar unglückliche Aktionen in der Offensive haben. Aber ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung, weil wir in der Defensive richtig gut waren."

Robert Oehle, Center der Artland Dragons: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit von der physischen Spielweise der Heidelberger einschüchtern lassen. Da haben wir nicht wie Männer gespielt. Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben, auch wenn es nicht mehr zum Sieg gereicht hat. Das wird uns trotzdem in den kommenden Wochen helfen."

Tuna Isler, Trainer Artland Dragons: "Wir hatten heute allein im zweiten Viertel acht Ballverluste. Das ist zu viel, das kostet uns das Match, das macht das Spiel kaputt. Heidelberg war gut auf uns eingestellt, wurde gut gecoacht. Für uns ist die Niederlage sehr bitter, weil ich glaube, dass wir hier hätten gewinnen können, wenn uns das zweite Viertel nicht passiert." (miwi)