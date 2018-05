Stimmen zum Triumph

Andreas Palicka, Torhüter der Löwen: Unser Leben ist aktuell sehr gut. Ich habe eigentlich keinen Druck gespürt. Wir waren zielstrebig und sind verdient Pokalsieger geworden.

Kim Ekdahl du Rietz, Rückraumspieler der Löwen: Andy Schmid hat in der zweiten Halbzeit seine Sache gemacht, so wie immer eigentlich. Ich freue mich vor allem für unsere Fans. So richtig feiern können wir dann aber hoffentlich in drei Wochen.

Mikael Appelgren, Torhüter der Löwen: Ich habe gut gefrühstückt und lecker zu Mittag gegessen, dazu ein bisschen die Sonne genossen - manchmal kann Handball so einfach sein."

Patrick Groetzki, Rechtsaußen der Löwen: Ich glaube, es war nun endlich mal an der Zeit, dass ich das Ding gewinne. Das ist unglaublich und tut allen im Verein richtig gut. Ein Finale gewinnt man nicht einfach so im Vorbeigehen.

Nikolaj Jacobsen, Trainer der Löwen: Ich kann meine Emotionen gar nicht beschreiben. Die Erleichterung ist sehr groß. Alle haben gesagt, ihr müsst das Ding endlich gewinnen. Am meisten freue ich mich für die Fans.

Mads Mensah Larsen, Rückraumspieler der Löwen: Am Donnerstag geht es schon weiter. Jetzt feiern wir eben im Flugzeug.