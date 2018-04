Stimmen

> Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "In einem Playoff-Spiel ist es am Ende egal, wie man zu einem Sieg gekommen ist. Wir haben die gleichen Fehler wie noch vor einer Woche in Hamburg gemacht, sind aber heute nicht dafür bestraft worden. Wir haben in einer wichtigen Phase den Fokus auf die Defensive verloren, aber es hat gereicht. Ich habe vor dem Match gesagt, dass wir vor einer engen Serie stehen, das hat sich heute schon bewahrheitet."

> Marco Van den Berg, Trainer Gladiators Trier: "Glückwunsch nach Heidelberg, das eine hervorragende Saison spielt. Diese Mannschaft bleibt auch in schweren Momenten unter Druck ruhig und trifft die richtigen Entscheidungen. Sie haben heute in den wichtigen Augenblicken getroffen, vor allem Albert Kuppe. Bei uns waren zu viele Spieler noch nicht bereit für die Playoffs, das müssen wir beim nächsten Mal besser machen."

> Niklas Ney, Center der MLP Academics Heidelberg: "Jeder Spieler hängt in so einem Playoff-Spiel alles rein, das macht natürlich auch der Gegner. Heute waren wir am Ende etwas glücklicher, darüber bin ich sehr froh. Die Partien in dieser Serie werden eng bleiben, wir müssen uns schnell und gut erholen." miwi