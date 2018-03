Berlin (dpa) - Der Menschenrechtler Peter Steudtner will nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller ohne «Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit» in der Hauptstadt ankommen. Auf Wunsch der Familie solle der 45-Jährige im privaten Rahmen wieder deutschen Boden betreten. Steudtner war am Abend aus türkischer Untersuchungshaft entlassen worden.