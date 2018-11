Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Donald Trump sein Beileid zum Anschlag auf ein Musikkonzert in Las Vegas ausgesprochen. In einem Kondolenzschreiben heißt es: «Mit Entsetzen verfolge ich die Nachrichten über den Anschlag auf ein Musikkonzert in Las Vegas. Fröhlich feiernde Menschen sind offenbar Opfer eines einzelnen Attentäters geworden, dessen Motive noch völlig unklar sind.» Außenminister Sigmar Gabriel erklärte, er sei schockiert über das Massaker, das sich in Las Vegas ereignet habe.