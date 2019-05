Eine Rock-Legende schaut am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, beim Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarktgelände vorbei: Status Quo (Foto: Razzi). Dann heißt es mit Francis Rossi, dem letzten verbliebenen Gründungsmitglied der Band, „Whatever You Want“ und „Rockin‘ All Over The World“. Mit dabei ist Gitarrist Richie Malone, der mit energiegeladenen Riffs für eine wahre Frischzellenkur der Status-Quo-Hits sorgt. Karten kosten 61,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.