Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz haben 2020 insgesamt 287 Millionen Euro an Drittmitteln eingeworben. Das seien knapp vier Millionen Euro (plus 1,4 Prozent) mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit. Drittmittel sind Einnahmen, die zur Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Lehre zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt von öffentlichen oder privaten Stellen fließen.