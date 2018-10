Athen (dpa) - Ein starkes Seebeben im Ionischen Meer hat Griechenland erschüttert und viele Menschen aus dem Schlaf gerissen. Das Zentrum des Bebens lag nach Messungen verschiedener Erdbebenwarten in der Region um die Insel Zakynthos und hatte eine Stärke zwischen 6,6 und 6,9. Zu spüren war das Beben in ganz Griechenland, auf Malta, in Albanien und Süditalien sowie entlang der Westküste der Türkei. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht. Eine nennenswerte Flutwelle entstand griechischen Seismologen zufolge nicht, so dass kein Anlass zu einer Tsunami-Warnung bestand.