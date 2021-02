Der Sportler aus Ennepetal rangierte in der Abfahrt nach 32 Startern auf dem Silberrang nur 0,01 Sekunden hinter Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dritter war der Schweizer Beat Feuz. Insgesamt standen 42 Fahrer auf der Startliste. "Das ist sensationell, ich weiß gar nicht was ich sagen soll", sagte Sander in der ARD. "So richtig begreifen kann ich es nicht."

Thomas Dreßen hatte bei seinem Comeback ähnlich wie der Favorit Dominik Paris den entscheidenden Streckenteil verpatzt und im Ziel zu großen Rückstand. Auch Super-G-Vizeweltmeister Romed Baumann erwischte keine ideale Fahrt und stürzte zudem im Zielauslauf. Er holte sich Schnittwunden an Nase und Mund, verletzte sich aber nicht schwer.

