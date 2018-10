Der Heidelberger Stadtwald umfasst rund 3329 Hektar - knapp ein Drittel der gesamten Fläche der Stadt. Er ist in drei Reviere unterteilt. Schon seit 2015 ist ein Teil davon als "Erholungswald" zertifiziert. Entlang eines Wegenetzes von 439 Kilometern stehen momentan 259 Bänke, auf denen sich müde Wanderer ausruhen können. Es gibt in dem Areal 57 Brunnen und Quellen, acht Brücken über Bachläufe, 57 Schutzhütten unterschiedlicher Bauart, acht Themenwege mit 297 Stationen, 355 Schilder und 119 Schranken. In der Statistik tauchen außerdem zwei Arboreten mit exotischen Mammutbäumen auf, dazu zwei Grillhütten, vier Routen für Mountainbiker, eine Downhill- und Freeride-Strecke, aber auch acht Wanderparkplätze, 31 Aussichtspunkte und 770 Wegweisersteine.

Die PEFC-Auszeichnung "Erholungswald" muss sich jede Kommune immer wieder neu verdienen. Grundlage ist eine Bewerbungsmappe, in der Heidelberg mit "70 Prozent Grünfläche" auf seiner Gemarkung klotzt. Florian Haensel, Abteilungsleiter Forst, sagt es so: "Wegen seines landschaftlichen Reizes, seiner klimatisch günstigen Bedingungen und seines urbanen Flairs verfügt die Stadt über einen der höchsten Freizeitwerte in Deutschland." (kaz)