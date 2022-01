Gemeinde als Miteigentümer? Ideen für Stadion-Finanzierung

Sandhausen. (luw) Wie bei jedem visionären Zukunftsprojekt mit all seinen erwarteten Vorzügen stellt sich auch beim möglichen Stadionneubau des SV Sandhausen (SVS) die Frage nach der Finanzierung. Hierfür präsentierte Clubchef Jürgen Machmeier zwei ausgearbeitete Varianten, weitere seien zudem "möglich und wurden angesprochen". Klar sei jedenfalls schon: "Wir reden über 30 Millionen Euro Investitionen, da brauchen wir natürlich die Gemeinde."

Als "Alternative I zur Finanzierung" schlug Machmeier die Gründung einer Stadion-Vermietungs-GmbH vor. Neben dem SVS wäre hierbei die Gemeinde langfristig Miteigentümer des Stadions, der Einstieg weiterer Investoren wäre möglich. Jeder Gesellschafter würde sein Stammkapital in die GmbH einzahlen; der SVS würde eine jährliche Pacht zahlen und sämtliche Reparatur- und Unterhaltungskosten des Stadions tragen. "Alternative II" würde in einem Darlehen bestehen: Hier würde die Gemeinde dem SVS ein "langfristiges Darlehen über einen Teil der Investitionen mit entsprechender Verzinsung" gewähren. Als Sicherheit für die Pachtzahlung beziehungsweise Rückzahlung des Darlehens würden die Werbeeinnahmen aus der Stadionvermarktung "in entsprechender Höhe an die GmbH abgetreten", heißt es in der Präsentation.

Machmeier betonte: "Die Gemeinde schenkt dem SVS nichts." Als Miteigentümerin stünden ihr indes "vielfältige Vermarktungs- und Betriebsmöglichkeiten" offen: Demnach wäre die neue Arena zum Beispiel für Konzerte mit 8000 bis 10.000 Zuschauern nutzbar. Ein Stadionneubau habe finanzielle Vorteile für die Gemeinde, unter anderem weil sie sich die Kosten für die – als Alternative zu dieser Lösung gesehene – Auslagerung des FC Sandhausen in Höhe von 1,75 Millionen Euro sparen würde. Zudem erinnerte der Clubchef an die "erheblichen Einnahmen" für die Gemeindekasse aus dem Verkauf der Bauplätze. Hinzu kämen Einnahmen etwa aus Pacht, Einkommens- und Grundsteuer.

Für den Umbau des bestehenden Stadiongeländes in ein Nachwuchsleistungszentrum rechnet der SVS mit weiteren 8,5 Millionen Euro an selbst zu tragenden Kosten. "Die würden wir generieren mit dem Verkauf der bestehenden Stahltribünen, die woanders verwendet werden können", so Machmeier.