INFORMATIONEN

Anreise: Z.B. mit Air India über Delhi (www.airindia.com) oder Sri Lankan Airlines (www.srilankan.com) direkt nach Colombo. Von dort am besten per Leihwagen zu den Nationalparks des Landes.

Unterkunft: Sri Lankas erste Luxus-Lodge nach afrikanischem Vorbild liegt am Meer und grenzt an den Yala-Nationalpark. Zwischen den reetgedeckten Uga Chena Huts sind manchmal auch Elefanten, Büffel und sogar Leoparden zu Besuch. Die großzügigen Chalets sind direkt in den Dschungel eingebettet.

Zwischen der berühmten Festung Sigiriya und dem Wilpattu-Nationalpark liegt das vornehme Ulagalla. Den Mittelpunkt der weitläufigen Parkanlage bildet ein restauriertes 150 Jahre altes Herrenhaus, das einst Stammsitz eines singhalesischen Fürsten war. www.ugaescapes.com

Touren: Der Veranstalter Windrose Finest Travel stellt maßgeschneiderte individuelle Touren zu Sri Lankas Königsstädten und anderen Highlights des Landes zusammen. www.windrose.de