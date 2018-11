Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Erstligist Borussia Dortmund ist wegen des massiven Fan-Fehlverhaltens im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim zu einem Ausschluss seiner Anhänger in den nächsten drei Gastspielen beim Bundesligarivalen verurteilt worden. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt, die am 30. Juni 2022 endet. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ahndete damit die wüsten Beleidigungen von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und das Zeigen eines Hass-Plakats mit dem Konterfei des 78-Jährigen hinter einem Fadenkreuz in der Partie am 22. September.