Chemnitz (dpa) - Der spontane Aufmarsch Hunderter Menschen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz beschäftigt Polizei und Stadt. Ein Stadtsprecher sagte, die Geschehnisse von gestern müssten ausgewertet werden. In der Nacht waren verstärkt Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. Es habe keine besonderen Ereignisse gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Zu den Demonstrationen war es am Nachmittag gekommen. Sie hatten sich am Abend aufgelöst. Derzeit würden vier Anzeigen bearbeitet, darunter zwei wegen Körperverletzung, teilte die Polizei mit.