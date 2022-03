Ein Michelin-Männchen und Guide Michelins stehen am neuen Firmensitz in der Nähe des Frankfurter Flughafens.

Piesport (dpa/lrs) - Mit dem "schanz.restaurant." sind in dem "Guide Michelin" 2022 nun neun Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland gelistet. Dazu gehört in Rheinland-Pfalz weiterhin das "Waldhotel Sonnora" mit Spitzenkoch Clemens Rambichler in Dreis im Kreis Bernkastel-Wittlich.

Schanz (42) hat sich seit der Eröffnung seines Restaurants vor rund zehn Jahren an die Spitze gekocht. Bereits in 2012 hatte der Sohn einer Winzer- und Hoteliersfamilie aus Piesport seinen ersten Michelin-Stern bekommen, 2015 folgte dann der zweite. In 2016 wurde er vom "Gault&Millau" zum Aufsteiger des Jahres gekürt, dann kam die Auszeichnung zum "Koch des Jahres 2021" dazu.

Weiterhin mit zwei Sternen schmücken sich in Rheinland-Pfalz das "PURS" in Andernach und das "Steinheuers Restaurant Zur Alten Post" in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Neu mit einem ersten Michelin-Stern geehrt wurden das Restaurant "Schwarzer Hahn" in Deidesheim und das "Gotthardt's" in Koblenz. Insgesamt gibt es landesweit nun 23 Ein-Sterne-Restaurants. Mit einem "grünen Stern" für Nachhaltigkeit in der Gastronomie kann sich weiterhin das "Hofgut Ruppertsberg" in Ruppertsberg schmücken.

Hinter dem "Guide Michelin" steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Der Restaurantführer vergibt seine Sterne für hervorragende Restaurants. Bundesweit erhielten dieses Mal 327 Restaurants einen oder mehrere Sterne. Dies seien so viele Auszeichnungen wie nie zuvor, teilte Michelin mit. Trotz Corona und den Schwierigkeiten in der Pandemie habe die deutsche Gastronomie das kulinarische Niveau weiter angehoben.

