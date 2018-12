Berlin (dpa) - Unter großem Zeit- und Erfolgsdruck starten CDU, CSU und SPD an diesem Sonntag offiziell in die Sondierungen über eine Fortsetzung der großen Koalition. Führende Vertreter aller drei Seiten äußerten sich zwar grundsätzlich optimistisch, pochten aber auf ihre jeweiligen Kernforderungen. Die Unionsspitze um Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel kam in Berlin zu letzten Beratungen über ihre Verhandlungsschwerpunkte zusammen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen wird Deutschland mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl nur geschäftsführend regiert. Das hat es so zuvor noch nicht gegeben.