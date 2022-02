Eine Spielzeugwaffe hat in Obrigheim einen Großeinsatz der Polizei und die Evakuierung einer Schule ausgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte waren am Donnerstag von einer Bedrohungslage an der Gemeinschaftsschule im Neckar-Odenwald-Kreis ausgegangen, nachdem dort verdächtige Personen auf einem angrenzenden Sportplatz gemeldet wurden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Diese sollen demnach mit einem Gegenstand hantiert haben, der sich dann als Spielzeugwaffe entpuppte. Auf dem Schulgelände sei auch eine Patrone gefunden worden, hieß es.