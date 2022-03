Polizeibeamte in Speyer haben einen aggressiven und gewalttätigen 39-Jährigen nach einem Streit mit seiner Partnerin festgenommen. Der Mann soll seine 36-jährige Freundin leicht am Arm verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend sei er aus der gemeinsamen Wohnung verschwunden.