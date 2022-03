Mit einer rheinland-pfälzischen Landesausstellung zu den Habsburgern holt das Historische Museum der Pfalz in diesem Jahr große europäische Geschichte des Mittelalters nach Speyer. "Keine andere Dynastie hat die Geschicke Europas vergleichbar lange geprägt wie die Familie der Habsburger. Deshalb überrascht es, dass in Deutschland bisher noch keine große Epochenschau zu diesem Herrschergeschlecht gezeigt wurde", sagte der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert, in einer Mitteilung am Donnerstag.