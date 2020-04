Von Constanze Werry

Spargel hat viel zu bieten. Wer jetzt an den Klassiker mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise denkt und dabei die Nase rümpft, der sollte mal eine Hollandaise selbst machen – das ist gar nicht so schwierig und schmeckt wirklich einzigartig gut (s. Rezept links). Kein Vergleich zu dem, was all zu oft auf dem königlichen Gemüse landet. Für alle, die Spargel mal anders ausprobieren wollen, hier zwei weitere Rezeptideen sowie Tipps und Wissenswertes rund um das Stangengemüse.

Klassische Hollandaise Zutaten für 4 Portionen: 4 Eier 250 g Butter 1 bis 2 Schalotten 100 ml Weißwein 50 ml Weißweinessig 6 Pfefferkörner Zitronensaft Salz Butter in einem Topf schmelzen und kochen lassen. Dabei setzt sich Schaum ab. Diesen abschöpfen. Dann die geklärte Butter beiseitestellen und etwas abkühlen lassen. Schalotte schälen und würfeln. Mit Essig, Wein und Pfefferkörnern in einen Topf geben und auf die Hälfte einkochen lassen. Anschließend abseien. Eier trennen. Die Weißweinreduktion in eine Schüssel geben. Eigelb dazugeben und über einem Wasserbad mit einem Schneebesen kräftig aufschlagen, bis die Masse schaumig wird. Nach und nach und nur mit dünnem Strahl die Butter in die Schüssel laufen lassen. Dabei immer weiterschlagen. Wenn die Soße schön cremig ist, die Schüssel vom Herd nehmen und die Soße mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

Was drinsteckt

Kaum Kalorien und dafür jede Menge Vitamin C, Vitamin E, Folsäure und Kalium. So viel, dass laut des Bundeszentrums für Ernährung 500 Gramm Spargel rund 80 Prozent des Vitamin C- und Vitamin E-Tagesbedarfs decken und etwa die Hälfte des täglichen Bedarfs an Folsäure und Kalium.

Vitamin E schützt unter anderem die Zellen des Körpers vor schädlichen Einflüssen, außerdem soll es die Haut pflegen. Vitamin C ist ein wertvolles Antioxidans, das schädliche freie Radikale ausschalten kann. Außerdem spielt es eine wichtige Rolle für das Immunsystem und fördert die Aufnahme von Eisen. Folsäure ist unter anderem wichtig für die Blutbildung und Kalium für Muskulatur und Nerven. Die im Spargel reichlich enthaltenen Ballaststoffe bringen den Darm in Schwung.

Tipps für den Einkauf

Während grüner Spargel bereits Kontakt mit der Sonne hatte und deswegen den grünen Farbstoff Chlorophyll gebildet hat, wird weißer Spargel direkt aus der Erde geholt. Grüner Spargel schmeckt etwas würziger. Haben weiße Spargel lila Köpfe, haben sie schon etwas Sonnenlicht abbekommen – ein geschmacklicher Qualitätsverlust ist das aber nicht.

Spargel verliert nach der Ernte schnell an Aroma und Zartheit. Darum ist es wichtig, frische Ware zu ergattern. Frische Stangen quietschen, wenn man sie aneinander reibt. Die Stangen sollten außerdem prall sein und einen gewissen Glanz haben. Frischer Spargel bricht außerdem schnell. Biegsame Stangen sind in der Regel schon älter. Was die Frische angeht, sollte man sich nicht auf die Enden der Spargelstangen verlassen. Frisch gestochener Spargel zeichnet sich zwar durch feuchte Enden aus, manchmal werden sie aber nachgeschnitten.

Spargel zubereiten

Wer Spargel ganz klassisch kochen und mit flüssiger Butter oder Sauce Hollandaise servieren möchte, gibt ihn in siedendes Wasser, so dass die Stangen gerade so bedeckt sind. Gewürzt wird das Wasser mit Salz, Zucker und einem Spritzer Zitrone. Ruhig das Kochwasser probieren! Der Spargel ist gar, wenn man eine Stange über eine Gabel legt und der Spargel sich leicht durchbiegt.

Selbstgemacht schmeckt Sauce Hollandaise am besten

> Spargel mit Pasta und Zitronen-Butter-Soße: Für drei bis vier Portionen werden benötigt: 500 g Spargel (grün oder weiß), 400 g Nudeln, 1 Bio-Zitrone, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 6 EL Butter, geriebener Parmesan, Salz und Pfeffer.

Den Spargel schälen. Weißer Spargel wird komplett geschält, bei grünem Spargel genügt in der Regel das untere Drittel. Holzige Enden abschneiden. Anschließend die Stangen in etwa drei Zentimeter große Stücke schneiden. Knoblauch schälen und sehr fein würfeln. Schale der Bio-Zitrone abreiben.

Nudeln in reichlich Salzwasser kochen. Fünf Minuten vor Ende der Garzeit den Spargel dazugeben. In der Zwischenzeit Butter in einer Pfanne zerlassen und den Knoblauch dazugeben. Nudeln und Spargel abgießen und zur Knoblauchbutter geben. Mit Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer würzen und mit Parmesan servieren.

> Grüner Spargel mit Rindfleisch aus dem Wok: Die Zutatenliste für drei bis vier Portionen lautet: 1 kg grüner Spargel, 500 g Rumpsteak oder Rinderfilet, 4 EL Reiswein oder alternativ Sherry, 6 EL Sojasoße, 1 Knoblauchzehe, 1 bis 2 rote Chili, 1 ½ TL Rohrzucker und 4 EL Öl.

Unteres Drittel des Spargels schälen und holzige Enden entfernen, Fettrand am Rumpsteak entfernen und das Fleisch in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und in dünne Streifen schneiden, Chili der Länge nach halbieren, entkernen und ebenfalls in Streifen schneiden.

Sojasoße mit Reiswein, Knoblauch, Chili, Zucker und drei Esslöffeln Wasser verrühren. Hälfte des Öls in eine Pfanne geben und den Spargel darin einige Minuten anbraten. Dann herausnehmen. Das restliche Öl in die Pfanne geben und das Fleisch scharf anbraten. Dann die Marinade und den Spargel dazugeben. Alles zwei Minuten köcheln lassen und dabei immer wieder gut miteinander vermengen. Dazu passt duftiger Jasminreis.