Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege gezielt Fachkräfte in Südosteuropa anwerben. Besonders im Kosovo und in Albanien gebe es ein hohes Potenzial an jungen Fachkräften, sagte er der «Bild am Sonntag». Es gebe aber Probleme bei der Visavergabe. Auch die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse dauere zu lange. Spahn wies darauf hin, dass bis zu 50 000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt würden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will für ausländische Pflegekräfte eine halbjährige Aufenthaltserlaubnis zur Jobsuche einführen.