Innenverteidiger Boateng setzte am Montag in Eppan sein individuelles Fitnessprogramm nach einer Oberschenkelverletzung fort. «Ende der Woche kann er vielleicht teilweise mit der Mannschaft trainieren mit dem Ball», sagte Bundestrainer Löw zum weiteren Plan mit dem 29-jährigen Münchner.

Abgesehen von Boateng und Champions-League-Sieger Toni Kroos können die weiteren 25 Akteure des vorläufigen WM-Kaders das volle Mannschaftstraining bestreiten. Löw will in dieser Woche mehr zu manschaftstaktischen Übungen übergehen. Dazu gehören auch zwei geheime Übungsspiele gegen die U20-Auswahl des DFB. In diesen Tests soll Torwart Manuel Neuer erste Spielpraxis nach seinem Mittelfußbruch sammeln. Kroos wird erst am Samstag ins Trainingslager kommen.

Am kommenden Samstag macht das Nationalteam einen Abstecher aus Norditalien nach Österreich, um in Klagenfurt gegen die ÖSV-Auswahl das erste von zwei Testspielen vor der Abreise nach Russland zu bestreiten. Die Österreicher sind nicht für die WM qualifiziert.