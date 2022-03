Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist am Mittwochabend der Ulmer Münsterturm in den blau-gelben Landesfarben der ukrainischen Fahne angestrahlt worden. Zu einer Kundgebung versammelten sich nach Auskunft eines dpa-Fotografen mehrere Hundert Menschen. Die Teilnehmenden trugen Plakate mit Aufschriften wie "Schützt die Ukraine" und "Putin ist ein Mörder". Vor der Kundgebung und der Mahnwache hatte ein Friedensgebet stattgefunden.