SO VERLÄUFT DIE UMSTELLUNG

> Mitte Mai erhalten die betreffenden Haushalte per Post den neuen Abfallkalender (gefaltet mit Klebepunkt) mit zahlreichen Informationen zugestellt.

> Im Juni werden die gelben Trockenen Wertstofftonnen (TWT, 240 Liter Inhalt, ersetzt die gelben Säcke) automatisch an die Grundstücke gestellt. Die Termine: Ab 11. Juni Buchen mit fast allen Ortsteilen. Ausnahmen sind Eberstadt, Götzingen und Hainstadt. Dort kommt die Tonne am 25. Juni. In den Hardheimer Ortsteilen wird die Tonne ebenfalls am 25. Juni verteilt. Das Verteilen kann bis zu drei Tagen dauern. Mitgeliefert werden die roten Störstoffsäcke, zwei Vorsortierbehälter (zehn Liter in grün und rot), eine 10er Probepackung Papier-Kompostbeutel und der Infoflyer "Mülltrennung".

> Die vorhandene Restmülltonne bekommt einen neuen, grünen Deckel und wird somit zur Bioenergietonne (BET). Diese Tonnengröße ist auch weiterhin die Bemessungsgrundlage für die Müllgebühr. Die Umdeckelungen finden unmittelbar nach der Leerung der Restmülltonne statt - deshalb müssen diese auch am Straßenrand verbleiben (bis zu drei Tage), bis der neue, grüne Deckel montiert ist.

> Die Ladeteams der AWN werden an diesen Tagen zusätzliche Infoflyer mit den entsprechenden Hinweisen unter die Tonnendeckel klemmen. Die Termine für die Umdeckelungen: Hettigenbeuern und Stürzenhardt am 18. Juni; Buchen, Bödigheim, Einbach, Hettingen, Hollerbach, Ober- und Unterneudorf, Rinschheim und Waldhausen am 20. Juni; Eberstadt, Götzingen und Hainstadt am 28. Juni, die Ortsteile von Hardheim am 27. Juni.

> Damit die Mülltrennung auch funktioniert, hat die KWiN/AWN ein übersichtliches Faltblatt vorbereitet, das zusammen mit der TWT an die Haushalte ausgeliefert wird. Anhand von übersichtlichen Fotodarstellungen ist schnell zu sehen, "was wo rein muss". Auf den Tonnendeckeln befinden sich ebenfalls Informationen.