Sie verpasst am übernächsten Wochenende zwei Abfahrten und einen Super-G auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise (Kanada) und muss damit auch einen herben Dämpfer hinnehmen im Kampf um den ewigen Siegrekord im Weltcup. In ihrer letzten aktiven Saison müsste Vonn vier Rennen gewinnen, um die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Siegen zu egalisieren.

«Ich bin gestern im Super-G-Training gestürzt und habe mich am Knie verletzt», schrieb Vonn einen Tag nach ihrem Unfall in Copper Mountain auf Twitter. «Die gute Nachricht: Ich muss NICHT operiert werden. Die schlechte Nachricht: Ich werde nicht in Lake Louise fahren können.» An der kanadischen Westküste hatte die routinierte Sportlerin schon 18 Weltcupsiege gefeiert und die besten Chancen dieses Winters, sich dem Stenmark-Rekord zu nähern.