Sinsheim-Eschelbach. (jubu/mün) Aus bislang noch unbekannter Ursache hat ein Holzstapel an einer Fabrikhalle am späten Freitagabend Feuer gefangen. Der Notruf war um Mitternacht bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Feuerwehrkräfte aus Eschelbach, Dühren und Sinsheim waren in die Straße "Am Forst" geeilt. Ein im Vollbrand stehender Holzstapel von etwa 10 Ster drohte auf die unmittelbar angrenzende Halle überzugreifen.

Durch einen schnellen und personalintensiven Einsatz der örtlichen Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden - die Außenfassade sowie Teile des Daches wurden dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden soll nach Angaben der Polizei etwa 30.000 Euro betragen.

Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter den Rufnummer 07261/6900 oder beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.