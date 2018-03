Alexander Zverev setuzte sich in Acapulco geggen Peter Gojowczyk durch. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Im Viertelfinale der mit rund 1,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft der an Nummer zwei gesetzte Zverev nun auf den Amerikaner Ryan Harrison.

Der Weltranglisten-Fünfte hatte sich zum Auftakt des Turniers gegen Mackenzie McDonald aus den USA durchgesetzt. Sein Bruder Mischa Zverev war dagegen in Runde eins am Argentinier Juan Martin del Potro gescheitert. Alexander Zverev ist damit der einzig verbliebene deutsche Profi bei dem Turnier in Mexiko.